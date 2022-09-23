Финляндия в ближайшие дни запретит въезд российским туристам

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Финляндия в ближайшие дни запретит туристам из России въезд на свою территорию по шенгенским визам, выданным как Финляндией, так и другими странами ЕС, сообщает в пятницу агентство ЭФЭ со ссылкой на главу МИД Финляндии.

"Для всех туристов будет заблокирована возможность пересечения границы. Это касается как путешествующих по шенгенским визам, ранее выданным Финляндией, так и путешествующих по шенгенским визам, выданным другими странами", - приводит агентство слова главы МИД страны Пекки Хаависто.

По словам Хаависто, ограничения, вероятно, начнут действовать со следующей недели, когда будет завершена техническая и юридическая подготовка этого шага. Однако, отмечается в сообщении, ограничения не затронут тех граждан России, которые прибывают в Финляндию по семейным обстоятельствам, по рабочим, учебным или гуманитарным целям.

С 19 сентября Эстония, Литва, Латвия и Польша закрыли границы для российских туристов. Финляндия в настоящее время остается единственной граничащей с Россией страной ЕС, через которую россияне могут въезжать в Европейский Союз по туристическим визам.