Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-21" успешно приземлился в Казахстане

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-21", на борту которого с Международной космической станции (МКС) вернулись российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, успешно приземлился в Казахстане, следует из трансляции "Роскосмоса".

Посадка состоялась в районе, расположенном в 148 км юго-восточнее города Жезказган.

После эвакуации космонавтов из спускаемого аппарата медики проведут их первичный осмотр на месте, определят уровень кислорода в крови, артериальное давление и окажут первую медицинскую помощь.

Космонавты прибыли на МКС 18 марта, продолжительность полета экипажа составит 195 суток. Командир экипажа космонавт Артемьев за время экспедиции совершил пять выходов в открытый космос, Матвеев - четыре.

Накануне пресс-служба Центрального военного округа сообщила, что за посадкой спускаемого аппарата "Союза" будут следить около 200 специалистов-спасателей и авиационная группа, состоящая из 12 вертолетов Ми-8, а также самолетов Ан-12 и Ан-26. Также будет задействовано более 20 единиц наземной техники, в том числе шесть модернизированных поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица".