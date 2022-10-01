Орбиту МКС скорректировали перед прилетом российского грузового корабля

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Орбиту Международной космической станции (МКС) скорректировали в преддверии запуска грузового корабля "Прогресс МС-21" в конце октября, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

"В субботу, 1 октября 2022 года, орбита Международной космической станции была скорректирована с целью начала формирования баллистических условий перед запуском грузового корабля "Прогресс МС-21", - говорится в сообщении.

По предварительным данным "Роскосмоса", после осуществления маневра средняя высота орбиты станции повысилась на 2,4 км и составила 417,6 км.

"Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-20", пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС, были включены в 14:05 по московскому времени. Они проработали 719,5 секунды и выдали импульс величиной 1,36 м/с", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что за все время полета МКС проведены 326 коррекций высоты ее орбиты, в том числе 175 - с помощью двигателей грузовых кораблей "Прогресс".

Ранее сообщалось, что запуск грузового корабля "Прогресс МС-21" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 26 октября.

Сейчас на борту МКС работает экипаж 68-й длительной экспедиции в составе российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, астронавтов НАСА Челла Линдгрена, Роберта Хайнса, Джессики Уоткинс и Франциско Рубио и астронавта Европейского космического агентства Саманты Кристофоретти.