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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:13

Корабль "Союз МС-21" с тремя космонавтами на борту расстыковался с МКС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Пилотируемый корабль "Союз МС-21" с российскими космонавтами Олегом Артемьевым, Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым расстыковался с Международной космической станцией (МКС) перед посадкой на Землю.

Трансляцию посадки ведет "Роскосмос". В 10:34 по московскому времени была выдана команда на расстыковку, после чего "Союз МС-21" отстыковался от модуля "Причал" российского сегмента МКС и начал удаляться от станции.

После удаления на безопасное расстояние от МКС корабль включит двигатели на торможение и начнет сход с орбиты. Затем он разделится на отсеки: спускаемый аппарат с экипажем и грузами продолжит управляемый спуск, а остальные части корабля сгорят в плотных слоях атмосферы.

По данным "Роскосмоса", приземление спускаемого аппарата с космонавтами ожидается в 13:57 по Москве в 148 км юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

Космонавты прибыли на МКС 18 марта, продолжительность полета экипажа составила 195 суток. Командир экипажа космонавт Артемьев за время экспедиции совершил пять выходов в открытый космос, Матвеев - четыре.

Накануне пресс-служба Центрального военного округа сообщила, что за посадкой спускаемого аппарата "Союза" будут следить около 200 специалистов-спасателей и авиационная группа, состоящая из 12 вертолетов Ми-8, а также самолетов Ан-12 и Ан-26. Также будет задействовано более 20 единиц наземной техники, в том числе шесть модернизированных поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица".

МКС Роскосмос
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