Минобороны Белоруссии опровергает слухи о мобилизации

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Вооруженных силах Белоруссии сейчас не идет мобилизация, сообщили в четверг в оборонном ведомстве.

"В настоящее время в Вооруженных силах республики Беларусь мероприятия мобилизации не проводятся. Все военные сборы носят плановый характер и заблаговременно утверждены специальными правовыми актами", - говорится в сообщении Минобороны.

В нем отмечается, что должностные лица военных комиссариатов продолжают выполнять стандартную ежедневную работу.

"В мирное время одна из задач военкомата - учетно-призывная и мобилизационная работа. В рамках этой работы рассылаются и вручаются повестки призывникам и военнообязанным, которые состоят в запасе", - сообщили в военном ведомстве.

Повестки, приходящие гражданам Белоруссии из военных комиссариатов по месту жительства, информируют их об участии в плановых мероприятиях, пояснили там.

"В стране нет необходимости проведения мобилизационных мероприятий", - подчеркивается в заявлении Минобороны.