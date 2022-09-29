В Генштабе Белоруссии опровергли информацию о проведении мобилизации в республике

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Генштабе Белоруссии назвали "вбросами" сведения о проведении мобилизации в республике.

"В последнее время, в том числе в глобальной сети Интернет, активно разгоняется тема проведения мобилизации в Республике Беларусь. Всякие вбросы на данную тему не соответствуют действительности, о чем уже были выступления в средствах массовой информации руководителей государственного и военного уровней", - заявил замначальника управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Олег Позняк в эфире телеканала СТВ в четверг.

"Военные комиссариаты занимаются своей повседневной деятельностью. Вызывают военнообязанных для изучения, уточнения учетных данных, а также для направления на учебные занятия в рамках проведения военных сборов", - подчеркнул представитель Генштаба.

Ранее в министерстве обороны Белоруссии заявили, что "в настоящее время в вооруженных силах Республики Беларусь мероприятия мобилизации не проводятся". "В стране нет необходимости проведения мобилизационных мероприятий", - подчеркнули в белорусском военном ведомстве.