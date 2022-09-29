Молдавия создаст запасы газа для обеспечения энергетической безопасности страны

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии постановлением о создании и поддержании запасов газа, необходимых для обеспечения энергетической безопасности страны, установило минимальный уровень резерва в объеме 22,8 млн кубометров.

Согласно принятому постановлению, созданные запасы могут быть использованы полностью или частично только на основании решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Согласно расчетам, установленного минимального объема запаса газа должно хватить на 10 дней потребления зимой.

Госкомпания Energocom, в соответствии с постановлением, должна будет заключать необходимые договоры с экономическими агентами, предоставляющими услуги по хранению газа, в странах ближнего зарубежья, странах, входящих в Европейское Энергетическое сообщество и странах-членах Евросоюза, а также с компаниями, ответственными за транспортировку газа. Затраты на хранение будут покрываться за счет платежей поставщиков на рынке природного газа.

Вице-премьер-министр, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну сообщил на заседании правительства, что в настоящее время резервы газа составляют 39,5 млн кубометров. В сентябре правительство выделило деньги Energocom для приобретения газа в резерв. Большая часть резервов хранится в хранилищах в Румынии.

Риски прекращения поставок российского газа в Молдавию

Молдавские власти опасаются, что "Газпром" прекратит подачу газа в Молдавию с 1 октября 2022 года. Это связано с тем, что правительство Молдавии не выполнило условие о проведении аудита исторического долга, который "Газпром" оценивает в $709 млн. Результаты аудита должны были быть представлены до 1 мая 2022 года.

В августе правительство Молдавии подписало соглашения о проведении аудита с двумя зарубежными компаниями. Предполагается, что результаты аудита будут известны в начале 2023 г. "Молдовагаз" попросило у "Газпрома" отложить обсуждение вопроса об историческом долге за газ до 1 марта 2023 г., однако "Газпром" пока не ответил на это предложение.

Президент Молдавии Майя Санду заявила накануне, что "Россия может найти повод для прекращения поставок газа в Молдавию". По ее словам, с 1 октября Молдавия должна перейти на другую формулу расчета цены по действующему контракту с "Газпромом", и цена станет "намного меньше", и "именно поэтому "Газпром" может отказаться от контракта, прекратить или ограничить поставку газа".