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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:16

Молдавия рассчиталась с "Газпромом" за газ в сентябре

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Компания "Молдовагаз" 30 сентября перечислила "Газпрому" $23,9 млн в качестве остатка по авансу за газ, потребленный в сентябре, сообщил председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан в своем телеграм-канале.

"Таким образом, компания, при содействии правительства Молдавии, исполнила свои платежные обязательства по авансу перед поставщиком природного газа. Общая сумма указанных обязательств составляла $35,898 млн", - написал Чебан.

"Молдовагаз" получил необходимые суммы от государственной компании Energocom. В четверг вечером правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о выделении денег Energocom для приобретения 15 млн кубометров газа для пополнения резервов. За счет этих денег "Молдовагаз" получил возможность полностью погасить аванс за сентябрь.

В качестве аванса за сентябрь "Молдовагаз" должен был заплатить "Газпрому" более $35 млн до 20 сентября. К этой дате было заплачено только $5 млн. Но "Газпром" предоставил отсрочку до 1 октября. Накануне "Молдовагаз" заплатил $6 млн, а в пятницу - оставшуюся сумму. Это позволяет избежать прекращения подачи газа в республику.

Цена газа в октябре составит около $1060 за тыс. куб. м против $1883 за тыс. куб. м в сентябре.

Молдавия Газпром Вадим Чебан
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