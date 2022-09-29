РФ может обратиться в Международный суд ООН из-за инцидентов с "Северными потоками"

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Россия может обратиться в Международный суд ООН или Международный трибунал по морскому праву в связи с инцидентами с "Северными потоками", заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Поскольку инцидент произошел в море, то в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года для защиты своих законных интересов Россия может прибегнуть к различным процедурам (статья 287), вплоть до обращения в Международный Суд ООН или Международный трибунал по морскому праву", - написал Косачев у себя в телеграм-канале.

По его словам, возникает вопрос, какие нормы международного права подлежат применению к ситуации с нитями газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

"К сожалению, правовой режим двух газопроводов не определен специальными международными договорами, несмотря на то, что их трансграничный характер очевиден: маршрут прокладки затрагивает воды России, Финляндии, Швеции, Дании, Германии. Отсутствие международного договора представляет собой правовой пробел (не урегулированы вопросы защиты трубопроводов, совместных действий на случай аварии, разрешения споров и др.)", - отметил сенатор.

Но данное обстоятельство открывает возможности для применения других норм международного права, считает он.

Прежде всего, это Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 1991 г., которая применяется ко всем международным трубопроводам, налагает на стороны обязанность взаимного информирования и консультирования.

Кроме того, отметил Косачев, Конвенция о защите морской среды района Балтийского 1992 г. в вопросах возмещения ущерба, в том числе пределов ответственности, критериев и процедур привлечения виновных и возможных средств судебной защиты обязывает стороны разрабатывать их совместно (статья 25).

По словам сенатора, Конвенция ООН по морскому праву 1982 года исходит из того, что прибрежное государство обязано принимать меры для защиты кабелей и трубопроводов (п. 1 ст. 21).

"По имеющейся информации, две пробоины возникли в исключительной экономической зоне Швеции, еще две - в исключительной экономической зоне Дании. Таким образом, местом совершения деликта (lex loci delicti commissi - закон места совершения правонарушения) являются воды Швеции и Дании", - делает вывод сенатор.

По его словам, для целей Конвенции 1982 года эти государства являются прибрежными, следовательно, соответствующие участки прохождения трубопроводов - зона ответственности Швеции и Дании, которые были обязаны обеспечивать защиту данных участков трубопроводов.

Из приведённых конвенций следует несколько выводов, считает Косачев.

"Швеция и Дания должны представить мировому сообществу всю имеющуюся у них информацию относительно произошедшего инцидента. Все заинтересованные государства обязаны сотрудничать, проводить консультации и обмен информацией, в том числе с Россией", - заявил он

"России и российским компаниям причинен значительный экономический ущерб. Морской среде Балтийского моря причинен экологический вред. Всё это порождает вопросы международной ответственности и возмещения причинённых убытков виновной стороной", - отметил сенатор.

Инциденты с "Северными потоками"

Как сообщалось, в ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова Борнхольм. Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток "Северного потока 1" северо-восточнее Борнхольма.

В четверг шведская газета Svenska Dagbladet писала, что береговая охрана Швеции выявила еще одно место утечки газа из поврежденных нефтепроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2".