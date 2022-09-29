В МИД РФ сочли, что ситуация вокруг "Северных потоков" выгодна США

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - От ситуации с "Северными потоками" выигрывают США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Был и абсолютный бенефициар этой ситуации - это Вашингтон. Вы (официальные представители США - ИФ) же так много рассуждали на тему того, почему "Северный поток" нужно разрушить, закрыть, убрать с повестки, и почему именно это будет выгодно США. Вы так много говорили американским гражданам, почему "Северный поток" Америке невыгоден, вы себя перечитайте, поймете, кто выигрывает от ситуации, от взрывов на "Северном потоке" и "Северном потоке-2"", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Она подчеркнула, что как последние годы говорили американские официальные лица, вывод из строя газопроводов позволит США нарастить поставки СПГ в Евросоюз.

"Вы ведь, господин (госсекретарь США Энтони - ИФ) Блинкен, не скрывали, что основная задача - оторвать Европу от российских энергоресурсов, а теперь не знаете, кому это может быть выгодно. Вам это и выгодно!" - добавила официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, у Соединенных Штатов "не вышло заморозить проект до конца, политически, экономически стереть ластиком, и тогда случилось 25, 26 и 27 сентября, когда на нитках произошла серия взрывов".

"Мы будем добиваться проведения честного и объективного расследования", - отметила Захарова.

Как сообщалось, в ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова Борнхольм. Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток "Северного потока 1" северо-восточнее Борнхольма.

В четверг шведская газета Svenska Dagbladet писала, что береговая охрана Швеции выявила еще одно место утечки газа из поврежденных нефтепроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2".