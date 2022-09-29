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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:33

У зрителей чемпионата мира по футболу будут спрашивать ПЦР-тесты на въезде в Катар

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Тем, кто поедет в Катар на чемпионат мира по футболу, при въезде в страну нужно будет предъявить отрицательный тест на COVID-19, заявили организаторы мероприятия. Об этом сообщает ABC News.

ПЦР-тесты должны быть сделаны не ранее, чем за 48 часов до прибытия, экспресс-тесты - в течение суток.

Все гости чемпионата в возрасте 18 лет и старше должны будут скачать официальное мобильное приложение Ehteraz, которое будет отслеживать их состояние здоровья и передвижения. Пускать в помещения будут только тех, у кого приложение будет показывать статус "не заражен коронавирусом".

Футболисты из 32 команд и персонал будут сдавать экспресс-тесты на антигены раз в два дня.

Обязательное тестирование на COVID-19 при въезде в Катар действует для всех путешественников с 4 сентября.

Первый матч группового этапа пройдет 20 ноября. Катар впервые в своей истории принимает чемпионат мира по футболу. Кроме того, это первый чемпионат мира, который когда-либо проводился в арабском мире.

Хроника 09 января 2020 года – 29 сентября 2022 годаПандемия коронавируса
Катар ЧМ-2022
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