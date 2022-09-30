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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:59

Сенат США принял законопроект, включающий новую помощь Украине в размере $12 млрд

Сенат США принял законопроект, включающий новую помощь Украине в размере $12 млрд
Фото: Drew Angerer/Getty Images

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Сенат США большинством голосов одобрил законопроект о продолжении финансирования американского правительства до 16 декабря, который включает $12,4 млрд дополнительной помощи Украине, сообщили американские СМИ.

Документ должен быть принят Палатой представителей, а затем направлен на подпись президенту Джо Байдену.

Как пишет издание The Hill, ожидается, что Палата представителей примет его в кратчайшие сроки.

"Мы не собираемся закрывать правительство", - цитирует издание председателя Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Розу Делауро.

Закон позволит продолжить финансировать деятельность правительства на текущем уровне до середины декабря, чтобы решить вопрос о финансировании на 2023 финансовый год, который начинается в субботу.

Законопроект также предусматривает выделение $12,4 млрд "на обеспечение безопасности и финансовую помощь Украине", отмечает The Hill.

Эти средства должны пойти на финансовую поддержку украинского правительства, военную помощь, а также обеспечение деятельности американского военного персонала в Европе.

США Украина
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