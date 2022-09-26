США пообещали Украине дополнительную помощь в $457,5 млн

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - США предоставят дополнительную помощь Украине в $457,5 млн на нужды правоохранительных органов, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в понедельник.

"США предоставят дополнительные $457,5 млн на помощь в обеспечении гражданской безопасности, чтобы... укрепить потенциал наших украинских партнеров в том, что касается правоохранительной деятельности и уголовного правосудия", - написал он в твиттере.

Блинкен отмечает, что с середины декабря 2021 года США выделили Украине, в общей сложности, более $645 млн в качестве помощи для правоохранительных органов, которая, по мнению Вашингтона, "оказала ощутимое положительное влияние (...) в том числе на работу Национальной полиции Украины и Государственной пограничной службы".