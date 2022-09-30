В Энергодаре сообщили об обстреле колонны машин, ехавших на подконтрольную РФ территорию

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Колонна гражданских машин, двигавшаяся в сторону подконтрольной РФ части Запорожской области, попала утром в пятницу под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины, сообщили в военно-гражданской администрации Энергодара.

"Приблизительно в 7:00 окраина города Запорожье подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. В месте взрывов находилась колонна из гражданских машин, люди выезжали из Запорожья до подконтрольных РФ территорий - в сторону Энергодара", - сообщается в телеграм-канале администрации.

Всего прозвучало до 15 артиллерийских взрывов. Сообщается о большом количестве погибших и раненых.

В настоящее время Запорожская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации на Украине. Организован один пункт пропуска на линии соприкосновения, 1 октября там вводится проезд только по пропускам.