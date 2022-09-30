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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:16

При обстреле автоколонны у линии соприкосновения в Запорожской области погибли 23 человека

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Более 20 человек погибли и 30 получили ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины колонны гражданских машин, направлявшихся в сторону подконтрольной РФ части Запорожской области, сообщил председатель общественного объединения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

"На данный момент известно о 23 погибших и 34 раненых мирных запорожцах", - написал Рогов в своем телеграм-канале.

Ранее власти Энергодара сообщили, что колонна гражданских машин, направлявшаяся в стороны подконтрольной РФ части Запорожской области, попала под артиллерийский обстрел со стороны вооруженных сил Украины.

Как уточнил Рогов, это произошло на авторынке на Ореховском шоссе, откуда формируется колонна для выезда в область. По его данным, два дня назад эти люди в знак протеста перекрыли дорогу с требованием выпустить их.

"Сразу после этого к ним приехали представители СБУ и полиции, которые начали открыто угрожать и говорить, что запорожцы еще очень сильно об этом пожалеют", - отметил он.

В настоящее время Запорожская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации на Украине. Организован один пункт пропуска на линии соприкосновения, 1 октября там вводится проезд только по пропускам.

Хроника 24 февраля – 30 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Запорожская область Украина
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