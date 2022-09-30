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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:43

В Дании и Швеции сообщили о взрывах у "Северных потоков" в сотни килограммов тротила

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В руководстве Дании и Швеции полагают, что утечки на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" были вызваны подводными взрывами, мощность которых составляла "сотни килограммов" в тротиловом эквиваленте.

Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на документ, подготовленный этими двумя странами для СБ ООН.

"Магнитуда взрывов составила 2,3 и 2,1 соответственно по шкале Рихтера, что, возможно, эквивалентно заряду взрывчатого вещества в сотни килограммов в тротиловом эквиваленте", - указано в документе Дании и Швеции.

СБ ООН, как ожидается, позже в пятницу проведет заседание по ситуации с утечками в "Северных потоках". Соответствующее заседание запросила российская сторона.

В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее Борнхольма. Затем утечки газа зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" северо-восточнее Борнхольма. Потом еще одну утечку выявила Швеция.

Президент Владимир Путин 30 сентября заявил, что взрывы газопроводов организовали "англосаксы", фактически приступив "к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры".

"Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал", - сказал он.

Дания Швеция Северный поток 1 Северный поток 2 СБ ООН Владимир Путин
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