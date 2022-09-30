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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:43

Путин назвал "диверсией англосаксов" взрывы на "Северном потоке"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что инциденты на "Северных потоках" являются диверсией, за которой стоят западные страны.

"Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям. Невероятно, но факт. Организовав взрывы на международных газовых магистралях "Северного потока", которые проходят по дну Балтийского моря. Фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры", - сказал Путин в пятницу в ходе церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ новых субъектов.

"Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал, конечно", - сказал он.

Президент России подчеркнул, что "диктат США строится на грубой силе, на кулачном праве - бывает красиво обернутым, бывает без всякой обертки, но суть одна и та же - кулачное право".

В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова Борнхольм. Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" северо-восточнее Борнхольма.

Владимир Путин Северный поток
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