Блинкен не верит в причастность США и союзников к утечкам на "Северных потоках"

Фото: AP/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен не считает, что США или их партнеры и союзники причастны к инцидентам на "Северных потоках". Он заявил об этом на совместной пресс-конференции с главой МИД Канады Мелани Жоли.

"Мы разберемся в том, что произошло, и поделимся этой информацией, как только ее получим. Но я не хочу забегать вперед расследования", - добавил глава Госдепа.

Позднее президент США Джо Байден подтвердил слова Блинкена о том, что Вашингтон "докопается до истины" в ситуации с газопроводами.

"Когда ситуация станет спокойнее, мы отправим дайверов, чтобы выяснить, что именно там произошло", - сказал он, выступая в Белом доме.

Случившееся он назвал "преднамеренной диверсией", к которой, по его словам, США и их союзники не имеют никакого отношения. Он добавил, что уже отдал распоряжение помочь союзникам США в защите их важнейшей инфраструктуры.

Ранее в этот же день о том, что страны НАТО собирают информацию, которая может помочь расследованию инцидентов, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Представители Запада склоняются к мнению, что утечки стали результатами диверсии, но не высказывали версий, кто за этим может стоять.

Расследования инцидентов начались в Швеции и России.

30 сентября президент Владимир Путин заявил, что диверсии на газопроводах организовали "англосаксы", которые по сути "приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры".

"Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал, конечно", - добавил он.

В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее Борнхольма. Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" северо-восточнее Борнхольма. Затем была выявлена четвертая утечка.