Страны Запада отказались признавать договоры о принятии в РФ новых регионов

Луганск Фото: AP/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - США, Евросоюз, а также страны-члены G7 в пятницу осудили подписание договоров о принятии в состав РФ Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

"США осуждают сегодняшнюю попытку России аннексировать суверенные украинские территории", - говорится в заявлении президента США Джо Байдена, распространенном Белым домом.

Кроме того, главы МИД стран G7 вместе с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем отказались признавать заключение этих договоров и предшествующие им референдумы.

"Мы возложим на Россию дополнительные экономические издержки, на физические лица и организации - в России и за ее пределами, которые оказывают политическую или экономическую поддержку этим нарушениям международного права", - отмечается в заявлении.

Также его авторы призвали РФ вывести войска и вооружения с Украины и уважать суверенитет и территориальную целостность этой страны.

Государства-члены ЕС также заявили о непризнании процесса присоединения этих территорий к России.

"Мы решительно отвергаем и однозначно осуждаем незаконную аннексию Россией следующих украинских регионов: Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона", - отмечается в заявлении Европейского совета.

В ЕС добавили, что "никогда не признают проведенные Россией референдумы" по присоединению ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к РФ.

НАТО

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции, что союзники по альянсу не согласятся с договорами о принятии новых субъектов в состав РФ.

"Союзники по НАТО не признают и не станут признавать любую из этих территорий частью России", - сказал он.

Генсек также призвал все страны мира объявить о непризнании принятия в состав РФ четырех новых субъектов.

Ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин и руководители Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о принятии этих субъектов в состав РФ.