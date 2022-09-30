Париж, Берлин и Лондон помогут Норвегии защитить нефтегазовые объекты

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Власти Норвегии приняли предложение Франции, ФРГ и Великобритании о помощи в обеспечении безопасности объектов нефтегазовой сферы, сообщают европейские СМИ.

"Мы беседуем с нашими союзниками по поводу увеличения их военного присутствия в норвежских водах. Мы принимаем предложения Германии, Франции и Великобритании о помощи", - заявил премьер Норвегии Йонас Гар Стере.

Он отметил, что Осло не получал данных о конкретных угрозах для нефтегазовых объектов страны.

Норвегия сейчас стала основным поставщиком природного газа в Европу. Отсюда - стремление европейских стран помочь ей защитить нефтегазовую инфраструктуру.

Страны Европы задумались об усилении защиты своей энергетической инфраструктуры после выявления четырех мест утечки газа из подводной части газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2".

Еврокомиссия ожидает выяснения причин повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", чтобы определиться с дополнительными мерами по защите критически важной инфраструктуры, заявила 29 сентября официальный представитель ЕК Дана Спинант.