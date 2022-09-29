Береговая охрана Швеции выявила новое место утечки газа из "Северных потоков"

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Береговая охрана Швеции выявила еще одно место утечки газа из поврежденных нефтепроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2", сообщила шведская газета Svenska Dagbladet.

"Две из этих четырех (утечек - ИФ) находятся в исключительной экономической зоне Швеции", - сообщила газете представитель береговой охраны Дженни Ларссон.

Еще два места утечки находятся в датской исключительной экономической зоне.

Ранее британская Sky News со ссылкой на источник в Минобороны сообщила, что диверсия на газопроводах, возможно, была осуществлена с использованием взрывных устройств, приведенных в действие дистанционно. Как предполагают в оборонном ведомстве, мины могли быть спущены на морское дно на длинной веревке, сброшены за борт с корабля или лодки или размещены рядом с трубопроводами с помощью подводного беспилотника.

При этом собеседник издания отметил, что это могло произойти месяцы или даже годы назад.

В то же время источник отверг предположения, что взрывные устройства могла установить "российская подводная лодка". По его словам, Балтийское море недостаточно глубокое, поэтому осуществить такую подводную миссию незаметно невозможно.

Как сообщалось, в ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее Борнхольма. Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" северо-восточнее Борнхольма.