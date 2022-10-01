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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:49

В Китае сертифицирован первый созданный в стране узкофюзеляжный авиалайнер

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Администрация гражданской авиации Китая (CAAC) сертифицировала первый узкофюзеляжный авиалайнер, созданный в КНР, сообщает агентство "Синьхуа".

CAAC выдала сертификат типа самолету C919, созданному государственной корпорацией Commercial Aircraft Corp of China Ltd. (Comac). Получение такого сертификата означает окончание тестовых испытаний и открывает Comac путь для поставки самолетов клиентам.

Компании также необходимо будет получить сертификат CAAC на массовый выпуск авиалайнеров C919 и сертификаты летной годности для каждого отдельного самолета.

Государственная авиакомпания China Eastern Airlines Corp. приобретет первый C919 в этом году, отмечает "Синьхуа". На 2023 год Comac планирует поставку четырех самолетов клиентам.

В общей сложности 28 китайских компаний разместили 815 заказов на поставку C919.

Китай Comac C919
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