В Китае сертифицирован первый созданный в стране узкофюзеляжный авиалайнер

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Администрация гражданской авиации Китая (CAAC) сертифицировала первый узкофюзеляжный авиалайнер, созданный в КНР, сообщает агентство "Синьхуа".

CAAC выдала сертификат типа самолету C919, созданному государственной корпорацией Commercial Aircraft Corp of China Ltd. (Comac). Получение такого сертификата означает окончание тестовых испытаний и открывает Comac путь для поставки самолетов клиентам.

Компании также необходимо будет получить сертификат CAAC на массовый выпуск авиалайнеров C919 и сертификаты летной годности для каждого отдельного самолета.

Государственная авиакомпания China Eastern Airlines Corp. приобретет первый C919 в этом году, отмечает "Синьхуа". На 2023 год Comac планирует поставку четырех самолетов клиентам.

В общей сложности 28 китайских компаний разместили 815 заказов на поставку C919.