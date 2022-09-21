Экипаж корабля "Союз МС-22" перешел на борт МКС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Экипаж транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-22" перешел на борт Международной космической станции (МКС), трансляцию ведет "Роскосмос".

После проверки герметичности стыковки между кораблем и МКС был открыт переходный люк, после чего космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио перешли на борт МКС.

Корабль "Союз МС-22", стартовавший с космодрома Байконур, причалил к модулю "Рассвет" в 20:06 по Москве.

Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-22" в 17:03 по Москве штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а" и взял курс на МКС. Ракета "Союз-2.1а" стартовала штатно в 16:54 по Москве с площадки 31 космодрома Байконур.

Планируемая продолжительность полета экспедиции составит 188 суток, окончание миссии намечено на 28 марта 2023 года. Ранее командир "Союза МС-22" космонавт Прокопьев сообщал, что экипаж совершит пять выходов в открытый космос. Также в ходе данной экспедиции на МКС ожидается прибытие российских грузовых кораблей "Прогресс МС-21" и "Прогресс МС-22".

Данный полет стал первым в рамках нового соглашения о перекрестных полетах на МКС, заключенном Россией и США. В октябре состоится пуск американского корабля Crew Dragon, в экипаж которого войдет российский космонавт Анна Кикина.

Перекрестная схема, согласно которой российские космонавты входят в экипажи американских кораблей, а американские астронавты - в экипажи российских "Союзов" - действовала в первые годы эксплуатации МКС, затем после аварии шаттла "Коламбия" она была свернута, а с 2011 по 2020 год пилотируемые полеты к станции осуществлялись только на российских "Союзах".

Нынешнее соглашение предусматривает в общей сложности три "обмена" космонавтами и астронавтами, однако, как сообщал "Интерфаксу" исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев, соглашение может быть продлено.