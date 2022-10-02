Военные Ирана вновь нанесли удары по Иракскому Курдистану

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Сухопутные силы Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Ирана накануне вечером вновь обстреляли при помощи артиллерии и ракет Иракский Курдистан, сообщает в воскресенье Tasnim.

КСИР наносил аналогичные удары 24, 26 и 28 сентября. Tasnim напоминает, что иранские военные активизировали действия против ряда группировок, включая Демократическую партию Иранского Курдистана после того, как они стали активнее провоцировать беспорядки в населенных курдами иранских приграничных городах и совершать вооруженные нападения, пользуясь акциями протеста в Иране.

Ранее на этой неделе бригадный генерал КСИР Мохаммад Пакпур сообщал, что КСИР применил против позиций противника в Иракском Курдистане 73 баллистические ракеты и десятки беспилотников, начиненных взрывчаткой. Генерал отмечал, что удары наносились по объектам сразу в 42 точках, некоторые из которых отстояли друг от друга не менее чем на 400 км, однако цели удалось успешно поразить.

28 сентября советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США осуждают авиаудары Ирана по Иракскому Курдистану и продолжат вводить санкции против Тегерана.

Между тем, в Иране проходят акции протеста, вспыхнувшие из-за смерти 22-летней Махсы Амини в отделении полиции нравов. Власти задержали 1 189 человек.