Атака мятежников привела к гибели 19 человек на юго-востоке Ирана

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Группа мятежников провела атаку на полицейский участок в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, 19 человек погибли, сообщают в субботу иранские СМИ.

Нападение произошло в административном центре провинции - городе Захедан. Среди погибших - трое бойцов иранского элитного Корпуса стражей Исламской революции. Еще 32 стража порядка получили ранения.

Власти Ирана пока не сообщают, были ли участники нападения связаны с антиправительственными акциями протеста, проходящими в последние дни в стране. Западные СМИ отмечают, что также нельзя исключать версию, согласно которой нападавшие связаны с сепаратистами-белуджами.