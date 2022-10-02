Партия ГЕРБ лидирует по итогам выборов в Болгарии

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - На выборах в Болгарии в однопалатный парламент первое место с 24,6% голосов занимает партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) во главе с Бойко Борисовым, свидетельствует опрос Gallup на выходе с из избирательных участков.

На втором месте с отставанием в 6% идет партия "Продолжаем перемены" во главе с Кириллом Петковым, возглавлявшим ушедшее в отставку правительство.

Далее идут "Движение за права и свободы" с 14,8% голосов, "Социалистическая партия" с 10,9% голосов, "Возрождение" с 10,1% голосов, "Демократическая Болгария" с 7,4%.

Кроме того, порог в 4%, необходимый для получения мест в парламенте, преодолела партия "Есть такой и народ" и партия, принимающая участие на выборах в первый раз: "Болгарский восход".

В Болгарии это - уже четвертые за последние 18 месяцев выборы. Так, сначала парламентские выборы прошли, в соответствии с расписанием, в апреле 2021 года, затем из-за политических кризисов дважды проводились досрочные голосования.

Нынешние досрочные выборы в Болгарии состоялись после того, как летом парламентарии выразили недоверие выступающему за реформы, либеральному правительству Кирилла Петкова, которого в стране считают прозападным политиком.

Ранее эксперты прогнозировали победу Бойко Борисову, однако, указывали, что его партии все же не хватит голосов, чтобы сформировать однопартийное правительство, а шансы на формирование коалиции практически отсутствуют, так как другие партии обвиняют ГЕРБ в коррупции и не считают Борисова надежным политическим партнером.