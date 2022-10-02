В Болгарии пройдут четвертые за полтора года выборы в парламент

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Граждане Болгарии в воскресенье отправятся на избирательные участки, чтобы отдать свой голос на выборах в однопалатный парламент страны - Народное собрание.

В Болгарии это будут уже четвертые за последние 18 месяцев выборы. Так, сначала парламентские выборы прошли по расписанию в апреле 2021 года, затем из-за политических кризисов дважды проводились досрочные выборы.

При этом, как отмечают местные СМИ, многие эксперты считают, что эти выборы, как и в прошлые разы, не выявят явного победителя, а места в парламенте будут поделены между более чем шестью партиями. Кроме того, прогнозируется низкая явка избирателей, так как болгары устали от непрекращающейся борьбы партий за власть.

Нынешние досрочные выборы в Болгарии состоятся после того, как летом парламентарии выразили недоверие выступающему за реформы, либеральному правительству Кирила Петкова, которого в стране считают прозападным политиком.

Согласно последним опросам, порог в 4% для прохождения в парламент смогут преодолеть семь партий, а первое место может занять правоцентристская, популистская партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), лидером которой является бывший премьер Болгарии Бойко Борисов. Эксперты указывают, что прогнозируемых голосов, вероятно, его партии все же не хватит, чтобы сформировать однопартийное правительство, а шансы на формирование коалиции практически отсутствуют, так как другие партии обвиняют ГЕРБ в коррупции и не считают Борисова надежным политическим партнером.

Например, результаты недавнего опроса Gallup показывают, что ГЕРБ может получить 25,9% голосов, а ее главный оппонент - партия "Продолжаем перемены" Петкова - может рассчитывать на 19,2%.

Обращаясь к своим сторонникам, Борисов выразил уверенность, что его партия одержит уверенную победу в воскресенье. Он заявил, что "это единственный выход для Болгарии, у нас редко бывают шансы для создания стабильного правительства".

Петков же в свою очередь считает, что победа на выборах останется за коалицией, возглавляемой его партией "Продолжаем перемены". "Я определенно ожидаю, что мы будем первой политической силой. Цель - обеспечить большинство в следующем парламенте вместе с двумя другими партиями - "Демократическая Болгария" и "Социалистическая партия", - сказал Петков.

Западные аналитики и политологи объясняют улучшение позиций партии Борисова тем, что жители Болгарии устали от политической нестабильности. Кроме того, они недовольны растущей инфляцией и ростом цен на энергоресурсы, а также неопределенностью с обеспечением страны газом этой зимой.

Согласно опросам, третье место на выборах может занять ультранационалистическая партия "Возрождение", ее основатель Костадин Костадинов ранее неоднократно выступал, в частности, за то, чтобы Болгария проявляла "полный нейтралитет" по ситуации на Украине.