Что случилось этой ночью: понедельник, 3 октября

Блокировка Украиной въезда в Запорожскую область, готовность Макрона к участию в работе над новыми санкциями против РФ, лидерство партии ГЕРБ на выборах в Болгарии

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Власти Запорожской области сообщили о блокировке со стороны Украины въезда в регион. Глава Запорожской ВГА Евгений Балицкий отметил, что КПП "Васильевка" открыт для граждан, желающих въехать на территорию области.

- Макрон заявил о готовности работать вместе со странами ЕС над новыми санкциями против РФ. Об этом в канцелярии французского лидера рассказали по итогам его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

- Партия ГЕРБ лидирует по итогам выборов в Болгарии. Согласно опросу Gallup, проведенному на выходе из избирательных участков, она получила 24,6% голосов. На втором месте с отставанием в 6% идет партия "Продолжаем перемены", третье место получила партия "Движение за права и свободы" с 14,8% голосов.

- Глава Евросовета объявил, что неформальный саммит ЕС обсудит усиление санкций против РФ. По словам Шарля Мишеля, на встрече также будет поставлен вопрос о том, как продолжить поддержку Украины "столько, сколько потребуется".

- Лула да Силва и Болсонару вышли во второй тур президентских выборов в Бразилии. Согласно данным подсчета 99.9% голосов, экс-президент Бразилии набирает 48,40%, у действующего лидера - 43,22%. Второй тур запланирован на 30 октября.