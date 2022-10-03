Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Милорад Додик лидирует на выборах президента Республики Сербской

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Милорад Додик добился получения большинства голосов на выборах президента Республики Сербской, части Боснии и Герцеговины (БиГ), на фоне прошедших накануне в БиГ всеобщих выборов, сообщили местные СМИ со ссылкой на предварительные данные центральной избирательной комиссии.

Так, по итогам подсчетов 81,91% избирательных бюллетеней Додик получил 48,8% голосов, а его основной конкурент Елена Тривич - 42,69%. При этом ранее и Додик и Тривич объявили о своей победе.

В свою очередь Associated Press (AP) отмечает, что ранее Додик - член президиума (коллективного высшего органа исполнительной власти) БиГ от Республики Сербской - предпочел баллотироваться на пост президента Республики, а не добиваться избрания на второй срок в президиуме.

В миреЛидер боснийских сербов уверен, что Республика Сербская добьется независимостиЧитать подробнее

Кроме того, накануне граждан избирали членов президиума, нижнюю палату парламента БиГ - кандидатов более чем на 500 мест. Так, по последним данным, на выборах в президиум лидирует Желька Цвиянович от сербов, нынешняя президент Республики Сербской, Желько Комшич от хорватской общины и Денис Бекирович от боснийских мусульман.

AP напоминает, что Цвиянович состоит в самой влиятельной партии боснийских сербов - Союзе независимых социал-демократов, которым руководит Додик.

Явка на выборах в воскресенье составила 50% - чуть ниже, чем в 2018 году. Перед выборами аналитики предсказывали, что националисты, представляющие все основные этнические группы в БиГ, сохранят преобладающие позиции на всех уровнях законодательных органов власти.

Милорад Додик Республика Сербская Босния и Герцеговина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

В ЛНР заявили о переходе армией Украины административной границы республики

Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование эволюции человека

Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование эволюции человека

В Северной Осетии заявили об отсутствии очередей из легковых машин на границе с Грузией

Что случилось этой ночью: понедельник, 3 октября

Американский фондовый рынок упал по итогам пятницы, месяца и квартала

Американский фондовый рынок упал по итогам пятницы, месяца и квартала

Лула да Силва и Болсонару вышли во второй тур президентских выборов в Бразилии

В Бразилии начался подсчет голосов на президентских выборах

В Бразилии начался подсчет голосов на президентских выборах

Власти Запорожской области сообщили о блокировке со стороны Украины въезда в регион

Что произошло за день: воскресенье, 2 октября

Германия, Дания, Норвегия и Франция поставят Украине самоходные артиллерийские орудия

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });