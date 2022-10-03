Милорад Додик лидирует на выборах президента Республики Сербской

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Милорад Додик добился получения большинства голосов на выборах президента Республики Сербской, части Боснии и Герцеговины (БиГ), на фоне прошедших накануне в БиГ всеобщих выборов, сообщили местные СМИ со ссылкой на предварительные данные центральной избирательной комиссии.

Так, по итогам подсчетов 81,91% избирательных бюллетеней Додик получил 48,8% голосов, а его основной конкурент Елена Тривич - 42,69%. При этом ранее и Додик и Тривич объявили о своей победе.

В свою очередь Associated Press (AP) отмечает, что ранее Додик - член президиума (коллективного высшего органа исполнительной власти) БиГ от Республики Сербской - предпочел баллотироваться на пост президента Республики, а не добиваться избрания на второй срок в президиуме.

Кроме того, накануне граждан избирали членов президиума, нижнюю палату парламента БиГ - кандидатов более чем на 500 мест. Так, по последним данным, на выборах в президиум лидирует Желька Цвиянович от сербов, нынешняя президент Республики Сербской, Желько Комшич от хорватской общины и Денис Бекирович от боснийских мусульман.

AP напоминает, что Цвиянович состоит в самой влиятельной партии боснийских сербов - Союзе независимых социал-демократов, которым руководит Додик.

Явка на выборах в воскресенье составила 50% - чуть ниже, чем в 2018 году. Перед выборами аналитики предсказывали, что националисты, представляющие все основные этнические группы в БиГ, сохранят преобладающие позиции на всех уровнях законодательных органов власти.