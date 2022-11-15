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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Президент Республики Сербской Додик принес присягу

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Милорад Додик во вторник принес присягу на посту президента входящей в Боснию и Герцеговину Республики Сербской, пообещав поддерживать хорошие связи с Россией, Китаем. Об этом пишет Associated Press.

В ходе церемонии инаугурации Додик заявил, что у боснийских сербов "есть наша Сербия, наша Россия и наши другие партеры - в Венгрии и в Китае".

Додик победил на выборах в Республике Сербской, которые прошли в октябре. Ранее Додик был членом президиума (коллективного высшего органа исполнительной власти) Боснии и Герцеговины от Республики Сербской. Он считается самым влиятельным политическим лидером боснийских сербов.

Милорад Додик Босния и Герцеговина Республика Сербская
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