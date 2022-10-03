Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:07

Польша потребовала у ФРГ $1,3 трлн за ущерб от Второй мировой войны

Польша потребовала у ФРГ $1,3 трлн за ущерб от Второй мировой войны
Фото: Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Глава польского МИД Збигнев Рау в понедельник подписал официальную ноту с требованием к Германии выплат в размере $1,3 трлн за ущерб, который она причинила Польше во время Второй мировой войны, сообщает Associated Press (AP).

В ноте Рау выразил мнение, что обе стороны должны "безотлагательно" принять меры для устранения последствий немецкой оккупации 1939-1945 годов "длительным и сложным, юридически обязательным образом, в том числе в материальной сфере". Он подчеркнул, что устранение последствий включает в себя не только возмещение ущерба, но и решение вопроса о похищенных произведениях искусства и архивах.

Министр отметил, что ноту передадут МИД ФРГ.

Агентство сообщает, что документ подписали накануне встречи Рау с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

Берлин в свою очередь ранее заявлял, что возместил ущерб всем пострадавшим странам, в том числе и Польше, и считает вопрос закрытым.

1 сентября польское правительство представило доклад по ущербу Польши от Второй мировой войны, он оценен в $1,3 трлн.

Польша Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ким Кардашьян оштрафована на $1,26 млн за рекламу криптовалюты

Ким Кардашьян оштрафована на $1,26 млн за рекламу криптовалюты

ФСБ сообщила о задержании в Херсоне агента СБУ

Власти Молдавии опровергли слухи о мобилизации

Литва вышлет из страны временного поверенного в делах России

Военная операция на Украине

В ЛНР заявили о переходе армией Украины административной границы республики

Нобелевская премия - 2022

Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование эволюции человека

Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование эволюции человека

В Северной Осетии заявили об отсутствии очередей из легковых машин на границе с Грузией

Что случилось этой ночью: понедельник, 3 октября

Американский фондовый рынок упал по итогам пятницы, месяца и квартала

Американский фондовый рынок упал по итогам пятницы, месяца и квартала

Лула да Силва и Болсонару вышли во второй тур президентских выборов в Бразилии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });