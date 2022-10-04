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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:52

МИД Германии отказал Польше в выплате военных репараций на $1,3 трлн

МИД Германии отказал Польше в выплате военных репараций на $1,3 трлн
Фото: Omar Marques/Getty Images

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила польскому коллеге Збигневу Рау, что Берлин ни при каких обстоятельствах не будет выплачивать Польше репарации за Вторую мировую войну, сообщает во вторник Associated Press.

"Вопрос репараций, как вы знаете, с точки зрения немецких властей, закрыт", - заявила Бербок во время пресс-конференции в Варшаве. Конференция состоялась после переговоров министров по данной теме.

В свою очередь Рау выразил надежду на то, что позиция Германии может измениться.

В понедельник глава МИД Польши направил ноту Германии, в которой запрашивалось около $1,3 триллиона в качестве репараций за материальный и другой ущерб, который Германия нанесла Польше за время оккупации в 1939-1945 годы.

Германия Польша
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