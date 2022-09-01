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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:53

В Польше заявили, что требование $1,5 трлн репараций от Германии не имеет срока давности

В Польше заявили, что требование $1,5 трлн репараций от Германии не имеет срока давности
Фото: Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Ущерб, нанесенный Польше в результате Второй мировой войны, инициированной Германией, исчисляется суммой в 6 трлн 220 млрд 609 млн злотых (1 трлн 532 млрд 170 млн долларов США), приводит польское радио детали из опубликованного в четверг доклада о потерях Польши в период Второй мировой войны.

"Доклад об ущербе, нанесенном Польше, в результате немецкой агрессии и оккупации во время Второй мировой войны, включает три крупных тома - в первом говорится о проведенной работе по оценке ущерба, в двух других собраны информация о местах преступлений, совершенных Германией в период 1939-1944 гг., а также фотоматериалы о преступлениях против польских граждан", - отмечает руководитель Института по оценке ущерба от Второй мировой войны Аркадиуш Мулярчик.

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"До сегодняшнего дня Польша не получила военных репараций, присужденных решением трибунала в Потсдаме, и тем более компенсаций, адекватных понесенным потерям за время войны и ущербу от оккупации", - подчеркнул он.

"Сложение всех статей ущерба дает общую сумму убытков Польши в размере 6 трлн 220 млрд 609 млн злотых", - говорится в докладе. Эта сумма равна примерно 1,3 трлн евро или более 1,5 трлн долларов США.

Авторы доклада, который приурочен к 83-й годовщине начала Второй мировой войны, отметили, что требования Польши к Германии не истекли и срока давности не имеют.

Польша Германия
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