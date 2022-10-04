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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

КНДР осуществила запуск баллистической ракеты

Ракета, пролетевшая над территорией Японии, уже упала

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Северная Корея осуществила очередной запуск баллистической ракеты, сообщает "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

Согласно им, Северная Корея запустила баллистическую ракету неустановленного типа в сторону Японского моря.

Тем временем телеканал NHK сообщает, что японское правительство считает, что КНДР произвела запуск по меньшей мере одной баллистической ракеты, есть вероятность, что она направляется в сторону второго по величине острова Японии - Хоккайдо и префектуры Аомори.

Правительство призвало всех жителей немедленно найти убежище.

Позднее телеканал сообщил со ссылкой на правительство, что северокорейская ракета, вероятно, пролетела над территорией Японии.

Правительство заявило, что северокорейская баллистическая ракета, скорее всего, была запущена в сторону Тихого океана.

Береговая охрана Японии сообщает, что снаряд уже упал, отмечает телеканал.

КНДР Южная Корея
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