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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

В Кишиневе не заметили в Приднестровье признаков мобилизации в российскую армию

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Молдавии Олег Серебрян заявил, что в Приднестровье не проводятся мероприятия по мобилизации в российскую армию.

"Объявленная в России частичная мобилизация не предполагает мобилизационных действий в Приднестровском регионе. Там нет военкоматов или других учреждений министерства обороны РФ, которые осуществляли бы призыв жителей Приднестровья в российскую армию. Возможно, есть единичные случаи подписания контрактов на военную службу с жителями, имеющими гражданство России. Каких-то определенных движений в этом направлении мы не заметили, кроме традиционного осеннего призыва в так называемую приднестровскую армию", - сказал Серебрян в интервью Radio Moldova.

Он отметил, что за ситуацией следят не только в Кишиневе, но и в Киеве. "В Тирасполе знают об этом. Мобилизация привлекла бы внимание Киева и Кишинева, а этого в Тирасполе никто не хочет. Они все понимают, и хотят держаться подальше от войны. И мы тоже рассчитываем на их здравомыслие", - заявил Серебрян.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о частичной мобилизации в РФ. Мобилизационные мероприятия начались 21 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тыс. резервистов.

Молдавия Приднестровье
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