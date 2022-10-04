Британия ввела санкции против главы правительства Херсонской области

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Власти Великобритании добавили в санкционные списки по России председателя правительства военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Сергея Елисеева.

Согласно заявлению с сайта британского правительства, ему запрещен въезд в Великобританию, а его активы в британской юрисдикции заморожены.

На прошлой неделе Великобритания расширила санкции против России в сфере IT технологий, аудиторских услуг и инженерной сферы, а также запретила экспорт 700 наименований товаров.