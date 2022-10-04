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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Мост через Днепр в Херсоне подвергся обстрелу из РСЗО HIMARS

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Единственный автомобильный мост через Днепр в Херсоне вновь подвергся ракетному обстрелу, сообщил журналистам представитель экстренных служб.

По его словам, в 16:40 по Антоновскому мосту было выпущено шесть ракет из американской ракетной системы залпового огня HIMARS.

"Три были сбиты, а три попали в район моста. По предварительной информации, пострадавших нет", - сказал представитель экстренных служб.

Антоновский мост соединяет Херсон с левобережьем Днепра, в частности, с городом Алешки. Его протяженность - около 1,4 км, ширина - 25 м. Практически ежедневно мост подвергается ракетным ударам со стороны Украины. В августе мост был закрыт на ремонт, движение транспорта по нему в настоящее время невозможно.

Мост Каховской ГЭС, находящийся в 80 км от Херсона, является ближайшим транспортным переходом через Днепр для жителей областного центра. Этот мост также регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины - переправа имеет серьезные повреждения.

Хроника 24 февраля – 04 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Херсон Днепр HIMARS Антоновский мост
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