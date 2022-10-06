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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:27

ВСУ нанесли второй за день ракетный удар по мосту через Днепр в Херсоне

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Украинские военные днем в четверг нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, несколько ракет были перехвачены российской системой ПВО, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

"В 16:05 мск был осуществлен обстрел района Антоновского моста, пять HIMARS (ракеты американской РСЗО - ИФ) сбили", - сказал он.

Еще один удар по мосту был нанесен утром в четверг, в конструкцию моста попала одна ракета, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире "Соловьев Live". "Разбить его (Антоновский мост - ИФ) очень сложно, он очень мощный, он в советское время построен. Думаю, что мы его достаточно быстро восстановим, когда фронт отодвинется", - добавил Сальдо.

Антоновский мост соединяет Херсон с левобережьем Днепра, в частности, с городом Алешки. Его протяженность - около 1,4 км, ширина - 25 м. Практически ежедневно мост подвергается ракетным ударам со стороны Украины. В августе мост был закрыт на ремонт, движение транспорта по нему в настоящее время невозможно.

Мост Каховской ГЭС, находящийся в 80 км от Херсона, является ближайшим транспортным переходом через Днепр для жителей областного центра. Этот мост также регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины - переправа имеет серьезные повреждения.

Хроника 24 февраля – 06 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина ВСУ Днепр Херсон
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