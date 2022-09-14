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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Паромную переправу через Днепр в Херсоне восстановили после ракетного удара ВСУ

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты восстановили паромную переправу через Днепр в Херсоне, которая вечером в понедельник подверглась ракетному обстрелу ВСУ, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Вчера вечером был нанесен (удар) в место погрузки гражданских автомобилей на паромную переправу. Чудом никто не пострадал, нет жертв. Как вы видите, паромная переправа восстановлена", - сказал он на видео, опубликованном в его телеграм-канале в среду.

Стремоусов уточнил, что наведением и обслуживанием переправы занимаются инженеры Минобороны России. "Переправа продолжает работать, люди переправляются, все под контролем", - добавил он.

Ранее председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев сообщил, что для переправкой людей через Днепр также работают катера и частные баркасы. Есть сложности с переправкой грузового транспорта, ему приходится ждать в очереди до суток.

Антоновский мост соединяет Херсон с левобережьем Днепра, в частности, с городом Алешки. Его протяженность - около 1,4 км, ширина - 25 м. Практически ежедневно мост подвергается ракетным ударам со стороны Украины. В августе мост был закрыт на ремонт, движение транспорта по нему в настоящее время невозможно.

Мост Каховской ГЭС, находящийся в 80 км от Херсона, является ближайшим транспортным переходом через Днепр для жителей областного центра. Этот мост также регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины - переправа имеет серьезные повреждения.

В настоящее время Херсонская область Украины находится под контролем российских сил в результате проведения специальной военной операции.

Хроника 24 февраля – 14 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Херсон Днепр ВСУ
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