Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:52

Байден обсудил с премьером Японии ракетный пуск КНДР

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден во вторник провел телефонный разговор с японским премьером Фумио Кисидой, в ходе которого они обсудили пуск Северной Кореей баллистической ракеты, сообщили в Белом доме.

"Оба лидера решительным образом осудили ракетное испытание КНДР, признав его угрозой японскому народу, дестабилизацией ситуации в регионе и явным нарушением резолюций СБ ООН", - говорится в сообщении.

В миреРакета КНДР пролетела наибольшее расстояние в 4,6 тыс. км за все время испытанийЧитать подробнее

Согласно сообщению Белого дома, президент США и премьер Японии договорились координировать свои действия в отношении КНДР.

Ранее южнокорейские военные сообщили, что Пхеньян испытал ракету средней дальности. По их данным, запуск произошел утром во вторник из Мупен-ри в северной провинции Чаган в 7:23 утра (1:23 по по московскому времени).

В свою очередь правительство Японии заявило, что баллистическая ракета, направлявшаяся в сторону префектур Хоккайдо и Аомори на севере Японии, пролетела над территорией страны и упала в Тихий океан.

В сентябре КНДР также провела серию пусков ракет.

США Япония КНДР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Оператор "Северного потока" не может обследовать газопровод в отсутствие разрешений властей

Оператор "Северного потока" не может обследовать газопровод в отсутствие разрешений властей

МИД РФ вновь потребовал высылки из Казахстана украинского посла

Что произошло за день: вторник, 4 октября

МИД Германии отказал Польше в выплате военных репараций на $1,3 трлн

МИД Германии отказал Польше в выплате военных репараций на $1,3 трлн

Micron вложит $100 млрд в строительство крупнейшего завода по выпуску чипов в США

Военная операция на Украине

Мост через Днепр в Херсоне подвергся обстрелу из РСЗО HIMARS

Власти КНР на фоне роста напряженности США напомнили о своем ракетном арсенале

Совет ЕС согласовал позицию по предложению плана по отказу от ископаемого топлива из РФ

В Финляндии демонтировали последнюю в республике статую Ленина

В Финляндии демонтировали последнюю в республике статую Ленина

МИД Финляндии не выдал разрешения на экспорт ледокола, заказанного "Норникелем"

МИД Финляндии не выдал разрешения на экспорт ледокола, заказанного "Норникелем"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });