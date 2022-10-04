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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

Ракета КНДР пролетела наибольшее расстояние в 4,6 тыс. км за все время испытаний

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Баллистическая ракета средней дальности, выпущенная во вторник утром КНДР, пролетела около 4,5 тыс. км, сообщает "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи заявил, что запуск произошел из Мупен-ри в северной провинции Чаган в 7:23 утра (1:23 по по Москве).

По данным военных, ракета пролетела около 4,5 тыс. км с наивысшей точкой 970 км при максимальной скорости 17 Махов.

Они также подтвердили, что ракета пролетела мимо Японии.

В свою очередь, министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил на пресс-конференции, что северокорейская ракета пролетела 4,6 тыс. км. Он отметил, что это максимальное расстояние за историю пусков КНДР.

Предполагается, что ракета пролетела над регионом Тохоку на северо-востоке Японии и находилась в воздухе примерно 20 минут.

Тем временем, генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что северокорейская баллистическая ракета, скорее всего, упала в Тихий океан за пределами исключительной экономической зоны Японии.

По данным источника телеканала NHK в японском правительстве, ракета упала примерно в 3 тыс. км к востоку от страны в Тихом океане.

Генсек кабинета министров Японии назвал северокорейские запуски "неминуемой угрозой " региону и международному сообществу.

Он добавил, что Токио подал протест Пхеньяну в связи с запуском ракеты через посольство в Пекине.

Согласно японским СМИ, это седьмой раз, когда Северная Корея запускает ракету над Японией. Последний раз подобный запуск произошел в сентябре 2017 года.

КНДР Южная Корея
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