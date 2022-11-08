Минтранс обсудит с Анкарой запрет пролета над Турцией лайнерам с двойной регистрацией

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Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Минтранс проведет переговоры с Турцией в связи с ее решением ограничить полеты для воздушных судов с двойной регистрацией, сообщил "Интерфаксу" представитель ведомства.

"В ближайшее время запланированы переговоры с авиавластями Турции по данному вопросу (...) Так называемая "двойная регистрация", в которой зарубежные государства обвиняют российскую сторону - дискриминация, прямо противоречащая целям и задачам ICAO, заложенным статьей 44 Чикагской конвенции", - сказал он.

После введения санкций российские авиакомпании массово перевели самолетный парк из иностранных реестров (в первую очередь бермудского) в российский. Часть самолетов при этом осталась с двойной регистрацией, что является основанием для их ареста лизингодателями за рубежом.

По словам представителя Минтранса, для исключения нарушений Чикагской конвенции бермудским авиавластям необходимо исключить из своего реестра воздушные суда, зарегистрированные и эксплуатируемые в России. Соответствующие запросы в их адрес направляли российские перевозчики. Затягивание дерегистрации самолетов он назвал "грубым нарушением Чикагской конвенции".

"Ситуация на сегодняшний день такова, что недружественные страны обвиняют нас в созданной ими же "двойной регистрации" и совершенно не замечают того, что сами же нарушают основные принципы Чикагской конвенции", - отметил представитель министерства.

Как сообщил РБК, власти Турции с 1 ноября запретили пролет через воздушное пространство страны самолетам с двойной регистрацией. Из-за необходимости облетать Турцию продолжительность рейсов, к примеру, в Египет возросла на 20-30 минут, отметило издание.