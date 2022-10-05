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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:08

Глава ЕК предложит план по защите критически важных инфраструктур ЕС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что диверсия против газопроводов "Северные потоки" показала, насколько уязвимы инфраструктуры ЕС.

"Впервые в недавней истории эти инфраструктуры стали объектом нападения. (...) В интересах всех европейцев усилить защиту таких критически важных инфраструктур. И для этого я представлю план из пяти пунктов", - сообщила фон дер Ляйен, выступая в среду на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге.

Она озвучила основные идеи этого плана, указав на необходимость улучшения готовности к чрезвычайным ситуациям на инфраструктурах. Фон дер Ляйен отметила, что с этой целью ЕК недавно разработала новое законодательство по усилению устойчивости критически важных европейских объектов. Теперь необходимо, чтобы законодатели союза завершили работу над этим проектом.

Во-вторых, необходимо провести стресс-тесты инфраструктур, включая энергетический сектор, отметила она.

В-третьих, должны быть усилены возможности реагирования механизма гражданской защиты.

В-четвертых, нужно лучше использовать возможности спутникового наблюдения для выявления потенциальных угроз.

"Наконец, мы должны усилить наше сотрудничество с НАТО, а также с таким ключевым партнером, как Соединенные Штаты, по этим критическим вопросам", - сказала председатель Европейской комиссии.

В конце сентября произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм.

ЕК ЕС Урсула фон дер Ляйен Северный поток
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