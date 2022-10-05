Новак заявил о готовности начать поставки газа по уцелевшей нитке "Северного потока 2"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Россия настаивает на допуске к расследованию по "Северному потоку" и готова начать поставки газа по "Северному потоку-2" после соответствующего решения европейского регулятора, заявил телеканалу "Россия 24" вице-премьер Александр Новак.

В конце сентября в Дании и Швеции заявили, что выявили четыре утечки газа из двух ниток "Северного потока 1" и одной нитки "Северного потока 2".

"На сегодняшний день Дания и Швеция объявили о том, что они начали расследование (причин утечек на газопроводах - ИФ). К сожалению, не допущены пока к этому расследованию ни оператор проекта Nord Stream, ни наши структуры: "Газпром", являющийся основным ключевым собственником соответствующей критической инфраструктуры, Ростехнадзор. Мы считаем, что такое расследование должно проходить объективно, с участием российских специалистов для того, чтобы объективной была картина того, что произошло. И только после этого можно будет сделать соответствующие выводы. Поэтому мы настаиваем на этом участии и соответственно рассчитываем, что такая работа будет проводиться совместно с нашими специалистами", - заявил вице-премьер.

"В настоящее время пока ответа нет, и мы видим, что само расследование фактически не началось, оно только было объявлено. Пока та ситуация, которая происходит с выходом газа, еще не закончена, и не начаты еще даже работы, которые позволили бы начать обследование", - добавил он.

"Действительно, что касается одной ветки "Северного потока 2", то этот газопровод пока, по предварительной оценке, в надлежащем состоянии техническом. Как известно, он был достроен, был заполнен техническим газом. Однако, как вы знаете, против данной магистральной инфраструктуры были введены санкции, и этот газопровод не сертифицирован. Но если будут приняты соответствующие решения европейскими коллегами о необходимости поставок газа для европейских потребителей по данному газопроводу, будут проведены все необходимые юридические формальные процедуры для запуска, мы будем готовы обеспечивать поставку по данному маршруту", - отметил Новак.

"Я вам не могу назвать срок (начала поставок - ИФ), откуда мы можем знать? Если будут соответствующие решения приняты, то этот срок, я думаю, не будет долгим, потому что газопровод фактически построен", - сказал он.

Ранее представители российского руководства говорили, что будут настаивать на подключении России к расследованию инцидентов на газопроводах и что без ее участия не может быть объективного расследования. 30 сентября президент Владимир Путин заявил, что диверсии на "Северных потоках" организовали "англосаксы" и что это устроили те, кому это выгодно.

Газопровод "Северный поток 2" был достроен, но так и не был запущен. Российская сторона не раз выражала готовность начать прокачивать по нему газ. Летом 2022 года Путин встретился с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером. Шредер затем сказал Stern, что Германия может избежать энергетического кризиса зимой, если введет в эксплуатацию газопровод "Северный поток 2".