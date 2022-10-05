Молдавии в сентябре удалось сократить потребление газа на 30%

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Жители Молдавии прислушались к призыву правительства экономить энергоресурсы, и в результате страна в сентябре сократила потребление газа на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщил вице-премьер Молдавии, министр экономики и регионального развития Андрей Спыну.

"Давайте продолжать в том же духе - экономьте столько, сколько можете. Я верю, что мы можем. Это чрезвычайно важно. К сожалению, молдаване знают, что такое суровые зимы. Они слышали от своих родителей, бабушек и дедушек, и теперь почувствовали это на своей шкуре. Да, это несправедливо, что молдаване годами подряд проходят через столько лишений, а теперь нас терзают кризисы, которые не мы спровоцировали. Но трудности делают нас сильными и подготовленными. От каждого зависит, какой будет Молдавия после этих сложных времен", - написал Спыну в среду в соцсетях.

В любом случае, пообещал вице-премьер, "правительство поможет людям пережить эту тяжелую зиму посредством компенсаций".

С 1 октября "Газпром" сократил суточный объем подачи Молдавии на 30% - до 5,7 млн кубометров газа в сутки при потребностях в 8,06 млн кубометров. "Газпром" объяснил это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита газа через Украину.

Спыну заявил в субботу, что в этой ситуации АО "Молдовагаз" будет просить "Газпром" поставлять дополнительные объемы газа. По его словам, если "Газпром" не откликнется на просьбу о дополнительных поставках до нужного объема, "Молдовагаз" попытается покупать часть газа из альтернативных источников, в том числе - в Румынии. Кроме того, власти просят граждан перейти на режим максимальной экономии энергоресурсов. Также, в новом отопительном сезоне предприятие Тermoelectirca, которое обеспечивает Кишинев теплом и, частично, электроэнергией, будет переведено на работу на мазуте.