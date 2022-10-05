Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:08

Молдавии в сентябре удалось сократить потребление газа на 30%

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Жители Молдавии прислушались к призыву правительства экономить энергоресурсы, и в результате страна в сентябре сократила потребление газа на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщил вице-премьер Молдавии, министр экономики и регионального развития Андрей Спыну.

"Давайте продолжать в том же духе - экономьте столько, сколько можете. Я верю, что мы можем. Это чрезвычайно важно. К сожалению, молдаване знают, что такое суровые зимы. Они слышали от своих родителей, бабушек и дедушек, и теперь почувствовали это на своей шкуре. Да, это несправедливо, что молдаване годами подряд проходят через столько лишений, а теперь нас терзают кризисы, которые не мы спровоцировали. Но трудности делают нас сильными и подготовленными. От каждого зависит, какой будет Молдавия после этих сложных времен", - написал Спыну в среду в соцсетях.

Экономика"Газпром" оставил за собой право разорвать контракт с Молдавией в любой момент"Газпром" оставил за собой право разорвать контракт с Молдавией в любой моментЧитать подробнее

В любом случае, пообещал вице-премьер, "правительство поможет людям пережить эту тяжелую зиму посредством компенсаций".

С 1 октября "Газпром" сократил суточный объем подачи Молдавии на 30% - до 5,7 млн кубометров газа в сутки при потребностях в 8,06 млн кубометров. "Газпром" объяснил это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита газа через Украину.

Спыну заявил в субботу, что в этой ситуации АО "Молдовагаз" будет просить "Газпром" поставлять дополнительные объемы газа. По его словам, если "Газпром" не откликнется на просьбу о дополнительных поставках до нужного объема, "Молдовагаз" попытается покупать часть газа из альтернативных источников, в том числе - в Румынии. Кроме того, власти просят граждан перейти на режим максимальной экономии энергоресурсов. Также, в новом отопительном сезоне предприятие Тermoelectirca, которое обеспечивает Кишинев теплом и, частично, электроэнергией, будет переведено на работу на мазуте.

Молдавия газ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Байден обеспокоен решением ОПЕК+ сократить добычу нефти

ОПЕК+ продлили сделку до 2024 года и снизили квоту на 2 млн б/с

ОПЕК+ продлили сделку до 2024 года и снизили квоту на 2 млн б/с

Министры ОПЕК+ решили больше не собираться ежемесячно

ОПЕК+ решила снизить квоты на добычу нефти в ноябре

ОПЕК+ решила снизить квоты на добычу нефти в ноябре

Число российских фигурантов иностранных санкционных списков превысило 5,5 тыс.

Число российских фигурантов иностранных санкционных списков превысило 5,5 тыс.

Минобороны РФ сообщило об удержании позиций на Андреево-Криворожском направлении

Токаев намерен выдвинуться в президенты от широкой коалиции

Нобелевская премия - 2022

Нобелевскую премию по химии присудили за развитие методов клик-химии

Нобелевскую премию по химии присудили за развитие методов клик-химии

В ЕС согласовали установку потолка цен на российскую нефть

В ЕС согласовали установку потолка цен на российскую нефть

Турция предложила использовать свою национальную платежную систему вместо карт "Мир"

Турция предложила использовать свою национальную платежную систему вместо карт "Мир"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });