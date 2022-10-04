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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

"Газпром" оставил за собой право разорвать контракт с Молдавией в любой момент

"Газпром" оставил за собой право разорвать контракт с Молдавией в любой момент
Фото: АР/ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Все просьбы молдавской стороны о переносе сроков оплаты или изменении условий поставки газа теперь будут фиксироваться в виде дополнений к контракту, сообщает "Газпром" в своем заявлении.

Компания оставляет за собой право на расторжение контракта с Молдавией в любой момент из-за нарушения сроков урегулирования долга.

Российский концерн отмечает, что компания "Молдовагаз" на протяжении 2022 года регулярно нарушала условия договора по сроку оплаты за поставленный газ, а также неоднократно обращалась за изменением контрактных обязательств в части объемов поставок.

"Газпром" всегда с пониманием относился к просьбам молдавской стороны, подтверждая свою нацеленность на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество, и регулярно удовлетворял данные запросы молдавской стороны", - отмечается в сообщении. "В дальнейшем любые просьбы молдавской стороны, предполагающие изменения контрактных условий, будут оформляться только в виде соответствующих дополнений к контракту", - заявил "Газпром".

Концерн заявил, что "оставляет за собой все свои права, в том числе право на полное прекращение поставок в случае нарушения обязательства по оплате газа до 20 октября 2022 года, а также право на расторжение контракта в любой момент из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз".

Российская компания также напомнила, что "Нафтогаз Украины" отказывается предоставлять "Газпрому" услугу по транспортировке газа в полном объеме. По этой причине в октябре 2022 года российский концерн имеет возможность поставлять в Молдавию газ только в объеме 5,7 млн куб. м в сутки.

Как сообщалось, "Оператор ГТС Украины" объявил форс-мажор приема газа для транзита через газоизмерительную станцию "Сохрановка", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Заявка на транзит принимается только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа".

Газпром Молдавия Молдовагаз
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