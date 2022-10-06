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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

Лидеры Южной Кореи и Японии обсудят запуски ракет КНДР

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Юн Сок Ель собирается поговорить по телефону с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в четверг после серии северокорейских ракетных испытаний, сообщает "Ренхап".

Ожидается, что Юн Сок Ель и Кисида скоординируют реакцию двух стран на "провокации Севера" и обсудят пути укрепления трехстороннего сотрудничества с США.

Первые переговоры двух лидеров тет-а-тет состоялись в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в прошлом месяце. Тогда Юн Сок Ель и Кисида разделили "серьезную озабоченность" по поводу ядерной программы Северной Кореи, а также выразили свои опасения в связи с принятием КНДР закона, разрешающего автоматически нанести ядерный удар в случае нападения на КНДР.

Ранее южнокорейские военные сообщили, что КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Это уже шестой запуск менее чем за две недели.

В минувший вторник южнокорейские военные сообщили, что Пхеньян испытал ракету средней дальности. По их словам, запуск произошел утром во вторник из Мупен-ри в северной провинции Чаган в 7:23 утра (1:23 МСК). Она пролетела около 4,6 тыс. км над Японией и упала в Тихий океан.

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил на пресс-конференции, что это максимальное расстояние за историю пусков КНДР.

Южная Корея, Япония и страны Запада критикуют такие действия, заявляя, что они нарушают резолюции СБ ООН по КНДР.

Япония Южная Корея КНДР
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