В Южной Корее заявили, что КНДР провела очередной пуск баллистической ракеты

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - КНДР осуществила пуск ракеты в сторону Японского моря, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейское военное командование.

По данным Сеула, речь идет о баллистической ракете.

Позднее агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных уточнило, что Северная Корея выпустила две баллистические ракеты малой дальности.

Согласно данным Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи, запуски произошли из района Самсок в Пхеньяне между 6:01 и 6:23 утра (00:01 и 00:23 по мск).

"Наши военные поддерживают полную боеготовность в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами", - заявили военные.

В свою очередь, телеканал NHK сообщает, что министерство обороны Японии подтвердило произведенные КНДР запуски.

Снаряды, возможно, уже упали в море за пределами исключительной экономической зоны Японии, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Южная Корея и США выпустили четыре ракеты класса "земля-земля" в Японское море в среду в ходе совместных учений в ответ на ракетные испытания КНДР.

Во вторник южнокорейские военные сообщили, что Пхеньян испытал ракету средней дальности. По их словам, запуск произошел утром во вторник из Мупен-ри в северной провинции Чаган в 7:23 утра (1:23 МСК). Она пролетела около 4,6 тысяч км над Японией и упала в Тихий океан.

Пхеньян с сентября стал активно осуществлять пуски ракет. Западные страны критикуют такие действия, заявляя, что они нарушают резолюции СБ ООН по КНДР.