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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:52

Авианосец США Ronald Reagan вернется в Японское море после запуска ракеты КНДР

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Атомный авианосец США Ronald Reagan будет передислоцирован в воды к востоку от Южной Кореи в знак готовности союзников противостоять провокациям КНДР, сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

По данным Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи, Ronald Reagan вернется в Японское море в ответ на запуск Северной Кореей баллистической ракеты средней дальности.

Авианосец покинул акваторию после совместных военно-морских учений с участием США, Японии и Южной Кореи на прошлой неделе.

Во вторник южнокорейские военные сообщили, что Пхеньян испытал ракету средней дальности. По их словам, запуск произошел утром во вторник из Мупен-ри в северной провинции Чаган в 7:23 (1:23 по московскому времени).

Она пролетела около 4,6 тыс. км над Японией и упала в Тихий океан.

США Южная Корея КНДР
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