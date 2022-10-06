В Мексике расстреляли мэра небольшого города и еще 17 человек

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - На юге Мексике в небольшом городе Сан-Мигель Тотолапан в штате Герреро вооруженные люди напали на мэрию и убили мэра Конрадо Мендосу Алмейду и еще 17 человек, передает АР со ссылкой на заявления представителей властей.

Еще два человека были ранены.

Это произошло 5 октября днем. На фото и видео с места событий видно, что стены мэрии изрешечены пулями.

Прокурор штата Герреро Сандра Лус Вальдовинос заявила телеканалу Milenio, что одним из погибших был отец мэра, бывший мэр этого же города. В отличие от остальных, он был убит у себя дома. Журналисты подозревают в совершении этих нападений местную банду "Лос Текильерос".

АР отмечает, что Сан-Мигель Тотолапан расположен в районе Тьерра Кальенте, который известен частыми разборками между конкурирующими наркокартелями. В 2016 году жители города после многочисленных похищений людей гангстерами "Лос Текильерос" сами похитили мать главаря банды и выторговали освобождение всех похищенных.

Нынешнее нападение произошло после того, как президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор изменил политику по борьбе с вооруженным насилием в стране и решил больше задействовать в охране правопорядка армию, чем гражданскую полицию, добавляет агентство.

В этот же день в городе Куэрнавака к югу от Мехико двое мужчин на мотоцикле застрелили депутата штата Морелос Габриэлу Марин.

АР отмечает, что с начала президентства Обрадора число убитых мэров городов достигло 18, а убитых депутатов - восьми.